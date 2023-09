European Golden Boy: Jude Bellingham il favorito grazie ai fan di Taylor Swift

Il premio European Golden Boy firmato Tuttosport ha ormai ottenuto un successo internazionale. Quest’anno a dirigerne l’andamento è la fanbase di Taylor Swift, una delle cantanti pop più amate al mondo, che vanta milioni di seguaci. I fan della star ha regalato moltissimi voti a Jude Bellingham, in corsa per la vittoria dell’Absolute Best, vinto lo scorso anno da Gavi. Il tutto è nato dal fatto che Alejandro Balde, fino a ieri in testa alla classifica, ha dichiarato di non amare la musica di Taylor Swift. Dunque ora Bellingham è in testa con 520.535 voti, seguito da Balde a 289.442 e le votazioni termineranno il 15 novembre.