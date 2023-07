Roma subito al lavoro: Aouar e Dybala protagonisti in allenamento

Primo vero giorno di lavoro per la nuova Roma di Josè Mourinho, pronta a ripartire dalle sue certezze, attualmente rappresentate proprio dal tecnico e dal modulo con la ormai classica difesa a 3. Sotto il sole della Capitale la squadra ha svolto la prima vera giornata di allenamento, seppur a ranghi ancora ridotti, della nuova stagione; tra i presenti, però, c’è Paulo Dybala, il giocatore attorno al quale, sirene di mercato permettendo, i giallorossi vogliono ripartire. Tra i protagonisti in campo anche Aouar, l’unico volto nuovo che nel primo allenamento ha rubato la scena strappando più di un sorriso al tecnico. Nei prossimi giorni la preparazione inizierà ad entrare nel vivo in attesa, soprattutto, del 17 luglio quando arriveranno anche i nazionali: sarà quello il momento in cui Mourinho inizierà a preparare la stagione nella quale riportare i giallorossi in Champions League.