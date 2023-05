Roberto Mancini: “Ritorno in un club? Penso solo alla Nazionale”

“Ritorno in un club? Non penso, manca un mese alla Nations League. Penso a quella”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine dell’evento “Milano Football Week”. L’Italia tornerà in campo con la Spagna nella semifinale che si disputerà il 15 giugno a Rotterdam. “Novità nei convocati? Il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo che sta facendo bene, ci potrebbe essere qualcosa. Problema attaccanti? Non è un momento semplice per la fase offensiva, non ci sono tanti giocatori e quelli che abbiamo hanno avuto problemi, ma manca un mese e speriamo di recuperare qualcuno”, ha concluso il ct azzurro.