Respinto il ricorso: riparte il processo contro Robinho

In Brasile Robinho è diventato importante non per le grandi giocate in cui un tempo, ci aveva abituato, ma per le questioni extra-campo che hanno riguardato anche in parte il suo passato in Italia. Proprio nella sua esperienza al Milan, Robinho in quel di Milano avrebbe violentato e stuprato una ragazza in una discoteca. L’ex giocatore è stato condannato a 9 anni in Italia per stupro.

A questa condanna, in Brasile, Robinho ha deciso di presentare ricorso ufficiale e di cercare di aggravare il meno possibile la sua situazione. Non è andata bene: il Superiore tribunale di giustizia brasiliano (Stj, equivalente alla Cassazione) ha infatti respinto un ricorso della difesa dell’ex giocatore che chiedeva alle autorità italiane di fornire una copia tradotta dell’intero processo. Inoltre, il governo italiano ha quindi chiesto che la condanna passata in giudicato in Italia venga eseguita in Brasile, dato che la Costituzione brasiliana non prevede la possibilità di estradare i propri cittadini.