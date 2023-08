Roma, dal Brasile: “Problemi di salute per Marcos Leonardo dopo la mancata cessione”

di Redazione 112

Marcos Leonardo avrebbe avuto problemi di salute dopo la mancata cessione alla Roma e per questo motivo non ha potuto lavorare in campo con il resto dei compagni. Lo riporta il portale brasiliano Bolavip, che cita il padre dell’attaccante del Santos, Marcos Almeida. Secondo quest’ultimo, infatti, quando Leonardo “si è ripreso ha chiesto di tornare ad allenarsi e anche io l’ho spinto a farlo”, dichiarazioni attribuite al padre. Almeida, sempre secondo i media brasiliani, ha detto di “non essere contrario al ritorno di suo figlio ad allenarsi” nonostante fosse “sconvolto” dal fatto che il Santos “non abbia mantenuto la promessa di venderlo”. La Roma ha alzato nelle ultime ore l’offerta per il centravanti, ma le parti non sono ancora riuscite ad uscire dallo stallo.