Tutto pronto per la Supercoppa italiana che si disputa a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio 2025. Inter, Juventus, Milan e Atalanta: chi alzerà il trofeo al cielo? Andiamo a scoprire tutti i dettagli della competizione compreso anche il regolamento sia per quel che concerne in caso di pareggio che per i cartellini e le squalifiche. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA

Giovedì 2 gennaio ore 20 (22 locali) – Inter-Atalanta (Canale5)

Venerdì 3 gennaio ore 20 (22 locali) – Juvenuts-Milan (Canale5)

Lunedì 6 gennaio ore 20 (22 locali) – FINALE (Canale5)

IL REGOLAMENTO DELLA SUPERCOPPA

Per quel che riguarda le due semifinali e la finalissima del sei di gennaio il regolamento è identico: si gioca una partita secca e al 90′ in caso di pareggio non si disputeranno i canonici tempi supplementari bensì si tireranno direttamente i calci di rigore. Una scelta per venire incontro al sempre più intasato calendario e non appesantire le gambe dei giocatori con altri minuti supplementari. Dunque a fare la differenza, in caso di pareggio, saranno subito i tiri dagli undici metri.

COSA SUCCEDE CON I CARTELLINI

Storicamente le partite disputate nella Supercoppa italiana contano e valgono per la situazione disciplinare dei giocatori e delle squadre anche per il campionato di Serie A. E così sarà anche quest’anno, ma con una particolarità: i giocatori diffidati delle quattro squadre che sono stati ammoniti nell’ultimo turno prima della Supercoppa (la 18esima giornata) non salteranno la Supercoppa, ma la squalifica verrà scontata nella prima partita di campionato dopo la Supercoppa (nel caso delle quattro squadre impegnate sarà la ventesima giornata). Esattamente quello che è capitato a Manuel Locatelli, ammonito durante Juventus-Fiorentina e che salterà per squalifica Torino-Milan di campionato e potrà giocare regolarmente Juvenuts-Milan di Supercoppa. Questo è per preservare il torneo da squalifiche e da forfait e per cercare di mettere in campo, in Arabia Saudita, tutte le stelle del campionato italiano. Stesso discorso vale anche per le semifinali di Supercoppa: nel caso venisse ammonito un giocatore diffidato non salterebbe la finale, ma sempre la prima partita di campionato utile. L’unico modo per saltare la finale di Supercoppa sarebbe una espulsione rimediata in semifinale: a quel punto il provvedimento scatterebbe immediatamente per la finalissima, sempre qualora la squadra di quel determinato calciatore si qualifichi per la finale del 6 gennaio.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi (Inter): “Si affrontano due squadre che stanno avendo grandissimo percorso. Il più grande successo dell’Atalanta, al di là dell’Europa League, è il fatto di non essere più una sorpresa, stanno avendo grandissimi risultati in campionato e in Champions League: per noi sarà una partita difficile come sempre, ci vorrà una grande Inter contro un avversario che sta molto bene e sta ottenendo grandissimi risultati”.

Gian Piero Gasperini (Atalanta): “Sarà una partita diversa rispetto al campionato e siamo curiosi di capire dove siamo. Qui ci si gioca un’eliminazione secca, va vista con in un’ottima leggermente diversa”, ha detto il tecnico della Dea. Cosa si dovrà fare per vincere? “Nelle ultime due sfide abbiamo fatto fatica, dovremo stare attenti a non subire inizialmente e a restare in gara più a lungo, altrimenti sarà difficile recuperare”.

Thiago Motta (Juventus): “Voglio vincere come tecnico, è per questo che ho scelto questa professione, ma per me oggi riuscirci non è un’ossessione. Faccio tutto ciò che posso per aiutare la squadra a crescere e migliorare. Sono tranquillo e convinto della nostra forza e vogliamo andare in finale. Siamo determinati a essere la miglior versione di noi stessi”.

Sergio Conceicao (Milan): “Ho trovato una squadra umile e che vuole imparare. Dobbiamo affrontare la Juventus a testa alta. Ovvio che avrei voluto più tempo a disposizione per lavorare con i calciatori, ma non devono esserci scuse. Abbiamo ancora due allenamenti prima della partita, vogliamo essere incisivi su quello che vogliamo fare”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

ATALANTA: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini.

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yıldız, Koopmeiners, Conceição; Vlahović. All. Motta.

MILAN: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.