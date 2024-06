Regolamento Sassuolo-Roma: cosa succede in caso di pareggio, Primavera 1 2023/2024

Il regolamento di Sassuolo-Roma, match valevole per la finale Scudetto del campionato Primavera 1 2023/2024. Dopo il quinto posto nella stagione regolare i neroverdi di Emiliano Bigica sono arrivati in finale superando l’Atalanta al primo turno e l’Inter, che aveva concluso al primo posto la regular season, in semifinale. Contro i nerazzurri hanno deciso la gara le reti di Russo, già due gol per lui in questi Play-off, Bruno e Leone. La squadra giallorossa di Federico Guidi è entrata nella Fase Finale direttamente dalla semifinale, avendo concluso la stagione regolare al secondo posto. Per i giallorossi l’approdo alla Finale è arrivato grazie alla vittoria 3-2 nel derby contro la Lazio, con reti di Golic, Pagano e Alessio..

Sassuolo-Roma, il regolamento

Il regolamento della finale Scudetto del campionato Primavera tra Sassuolo e Roma prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, non si disputino i tempi supplementari. Le due squadre, infatti, con un pareggio al 90′ si ritroverebbero a dover battere i calci di rigore per decretare la vincitrice della competizione di quest’anno che raccoglierà l’eredità del Lecce.