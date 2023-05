Regolamento Italia-Inghilterra: cosa succede in caso di pareggio ottavi Mondiali Under 20

Il regolamento di Italia-Inghilterra, ecco cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023. Gli azzurrini sono impegnati contro una formazione di altissimo livello e partono sfavoriti, ma dovranno fare di tutto per sovvertire il pronostico nei confronti dei Tre Leoni U20. A ogni modo, in caso di pareggio al 90′, come nei tornei di alto livello, si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, poi eventualmente anche i calci di rigore per decretare la qualificazione ai quarti.