Regolamento girone Mondiale Under 20 2023: come funziona e chi passa a pari punti

Il regolamento del girone del Mondiale Under 20 2023 che si disputa in Argentina e vede al via anche l’Italia: ecco come funziona e chi passa a pari punti. Inizia il cammino degli azzurri e delle altre formazioni U20 e in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre nel girone, per stabilire le posizioni si andranno a utilizzare i consueti criteri della Fifa, che prendono in considerazione per primo la differenza reti e non gli scontri diretti come accade in Uefa. Di seguito ecco tutti i criteri.

In caso di parità di punti il primo criterio è la differenza reti, il secondo riguarda il maggior numero di gol segnati. Se non è possibile stabilire le posizioni con i primi due criteri, ovvero qualora dovesse persistere la parità tra tutte le compagini o tra due di queste, verrà preso in considerazione il maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti, quindi la miglior differenza reti negli scontri diretti, poi il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti, infine la migliore condotta delle squadre e nel caso estremo di ulteriore parità, il sorteggio. La condotta è calcolata secondo questi malus: cartellino giallo – 1 punto, cartellino rosso indiretto -3 punti, cartellino rosso diretto – 4 punti, cartellino giallo e rosso diretto – 5 punti.