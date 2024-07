Regolamento Europei Under 19 2024: ecco come funziona e cosa succede a pari punti

Tutto pronto per gli Europei Under 19 2024: ecco come funziona, il regolamento e cosa succede a pari punti. In Irlanda del Nord l’Italia ci arriva da nazionale campione in carica e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malta. Gli azzurrini sono inseriti nel girone A con i padroni di casa nordirlandesi e inoltre Ucraina e Norvegia, nel gruppo B invece troviamo Spagna, Francia, Danimarca e Turchia. Ma come funziona il torneo?

IL REGOLAMENTO DEGLI EUROPEI UNDER 19

E’ presto detto. Le prime due squadre di ciascun girone si qualificano alle semifinali. Gli accoppiamenti saranno incrociati: la prima del girone A sfiderà la seconda del girone B, la prima del girone B affronterà la seconda del girone A. Le vincitrici voleranno dunque in finale. E in caso di parità? Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinare la classifica si applicano i seguenti criteri: a) maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti);

b) miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione; c) maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione. Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, questi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per stabilire l’ordine delle formazioni in classifica. In caso di ulteriore parità, ecco i seguenti criteri da applicare: d) miglior differenza reti in tutte le partite del girone; e) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; f) migliore condotta fair play al torneo (si parte da 10 punti, si decurta -1 per ogni ammonizione, -3 per doppia ammonizione o espulsione diretta, -4 per espulsione diretta dopo aver già rimediato un’ammonizione), g) sorteggio. C’è da ricordare una postilla: se due squadre con stesso numero di punti e differenza reti uguale con stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell’ultima partita del girone e restano a pari punti, purché nessun’altra squadra sia appaiata con queste due, procederanno con i tiri di rigore per stabilire il piazzamento in classifica.