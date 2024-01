Regolamento Egitto-RD Congo: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Egitto-RD Congo, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. In palio il pass per i quarti di finale in questa sfida tra i Faraoni e i Leopardi, in cui ci si aspetta tanto equilibrio, dal momento che siamo entrati nella fase a eliminazione diretta della competizione. In caso di pareggio al 90′, così come in tutti i tornei più importanti, verranno disputati i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora dovesse però persistere la parità, verranno tirati i calci di rigore per decretare quale delle due nazionali si qualificherà ai quarti.