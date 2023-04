Reggina, l’11 maggio l’udienza per il deferimento relativo ai pagamenti di marzo

La Reggina aspetta di capire quale sarà il proprio destino. Molto dipenderà per la società di Felice Saladini dall’udienza per il deferimento relativo ai pagamenti di marzo che è stata fissata per l’11 maggio prossimo. Pochi giorni fa il club aveva presentato il ricorso sulla penalizzazione di tre punti per il pagamento di alcune ricevute irpef e di alcuni stipendi.

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso su Twitter, il club amaranto ha reso noto che l’udienza per il deferimento in merito alle scadenze relative al 16 marzo 2023 è stata fissata per l’11 maggio. Questo il contenuto: “Il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che l’udienza per la discussione del deferimento relativo alle scadenze del 16 marzo 2023 è stata fissata in data giovedì 11 maggio“.