Real Madrid, The Athletic svela contratto Ancelotti: “Esonerato senza trofei, Mondiale per Club non vale”

Emergono dei retroscena clamorosi legati al futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il tecnico italiano, che a Madrid ha trovato la sua seconda Itaca potrebbe essere agli ultimi mesi in casa madrilena se non dovesse portare trofei a casa. Senza trofei infatti si arriverebbe l’esonero: questo è quello che sarebbe stato stipulato nel contratto dell’allenatore ex Milan, secondo The Athletic.

Carlo Ancelotti sarebbe fortemente sulla graticola con il suo futuro in terra madrilena che dipenderebbe dalla conquista di un trofeo in stagione. Secondo The Athletic, infatti, dal computo totale non sarebbe preso in considerazione il Mondiale per club, vinto nello scorso febbraio dal Real Madrid. Il futuro di Ancelotti, secondo il contratto stipulato con Florentino Perez, dipenderebbe dunque dalla conquista della Liga, della Coppa del Rey o della Champions League.

Al momento sarebbe difficile pensare ad una rimonta del Real Madrid nei confronti del Barcellona in Liga: la squdra di Xavi è a 9 nove punti di distanza dal Real secondo. Una rimonta finale sarebbe clamorosa e drammatica in casa blaugrana. Restano Coppa del Rey e Champions. Per la prima, il Real Madrid dovrà ribaltare, il prossimo 5 aprile, lo 0-1 subito sempre dal Barcellona al Bernabeu. Rimarrebbe poi la Champions League, competizione in cui Ancelotti ha dimostrato nel corso dell’anno di saper condurre al meglio. Al momento, il confronto degli ottavi di andata contro il Liverpool pende fortemente verso il Real Madrid, dopo il 2-5 di Anfield.