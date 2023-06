Real Madrid, dalla Spagna: ipotesi Vlahovic in prestito se non dovesse arrivare Mbappé

Prosegue la ricerca dell’attaccante da parte del Real Madrid, ancora a caccia del sostituto di Karim Benzema. Oltre a Joselu, i Blancos vogliono infatti un’altra punta e il primo nome sulla lista non può che essere quello di Kylian Mbappé, che non rinnoverà con il Psg. Qualora il francese non dovesse arrivare – il contratto scade nel 2024 – la scelta del Real potrebbe cadere temporaneamente su Dusan Vlahovic. A riportarlo è ‘Sport‘, secondo cui l’attaccante serbo potrebbe approdare in Spagna in prestito secco, vestendo così la maglia delle merengues nella stagione 2023/2024. Ovviamente la Juventus preferirebbe cederlo a titolo definitivo ma, visto che il Real non ha intenzione di sborsare i 70-80 milioni di euro richiesti, potrebbe accontentarsi di risparmiare sull’ingaggio. Se tale prestito si concretizzasse, sarebbe infatti il club spagnolo ad accollarsi il salario di Vlahovic, permettendo ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi.