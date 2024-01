Il Real Madrid soffre, ma passa al Bernabeu: 1-0 al Mallorca nel segno di Rudiger

Un match combattuto, pieno di insidie e di difficoltà, ma alla fine a fare la voce grossa è sempre il Real Madrid che nelle sue mura amiche passa, sfforendo, contro il Mallorca. I Blancos hanno cercato di imprimere il loro gioco sin dalle prime battute del match, ma una difesa ad oltranza ed ordinata degli ospiti non ha permesso a Modric e compagni di sbloccare la partita. Non sono bastate nella prima frazione le sortite offensive di un Vinicius ispirato a far passare avanti la squadra di Carlo Ancelotti. Al riposo partita bloccata sullo 0-0.

Nella ripresa lo spartito non cambia: il Real attacca, il Mallorca si difende e cerca di ripartire in maniera molto affannosa però. Fino al 54esimo: quando Daniel Rodriguez lascia partire un tiro terrificante dalla distanza ma il pallone si schianta sul palo destro, mettendo paura ad Ancelotti. Al 74esimo però il Real Madrid passa avanti: cross pennellato dalla solita vena artistica di Luka Modric e Rudiger salta di testa, mettendo avanti la rete del definitivo 1-0. In attesa del match fra Girona ed Atletico Madrid i Blancos si portano a +3.