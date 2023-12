Il Real Madrid perde pure Carvajal: stop di 3-4 settimane per lo spagnolo

Periodo di emergenza profonda per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che dovrà fare i conti anche con l’assenza per poco più di un mese di Dani Carvajal. Il terzino dei Blancos ha rimediato un infortunio nell’ultimo match di campionato contro il Granada.

Secondo i media spagnoli, Carvajal dovrà rimanere ai box per minimo 3-4 settimane. Il terzino va ad aggiungersi alla lunga lista di infortunati che complica il lavoro di Ancelotti. Oltre a lui out Courtois, Militao, Tchouameni, Camavinga, Vinicius e Arda Güler, in via di recupero, invece, Kepa e Modric. Positivo Ancelotti che spera di recuperare Carvajal per la Supercoppa spagnola in programma a gennaio in Arabia Saudita.