Real Madrid, Ancelotti: “Firmerei per altri 10 titoli in 4 anni”

Carlo Ancelotti ha fatto un bilancio del suo secondo ciclo con la casacca del Real Madrid. Il tecnico emiliano ha parlato di quanto la sua squadra abbia vinto negli ultimi 4 anni nella conferenza stampa prima del match contro il Siviglia. Queste le parole di Ancelotti.

Sul finale di stagione: “Vogliamo finire bene la stagione, abbiamo qualche defezione ma metteremo in campo la miglior formazione possibile. Vinicius? Non sarà con noi perchè non può giocare, ha ancora fastidio al ginocchio“.

Sul bilancio: “Dipende, se devo dare un voto sulla base della Liga mi sento male… Se parliamo di tutta la stagione o delle ultime due, il bilancio è spettacolare. Se poi consideriamo i miei quattro anni qui – il riferimento anche al biennio 2013-2015 – con dieci trofei conquistati, firmerei per altri 4 anni così e credo anche la società. Quest’anno dopo il ritorno col Barcellona l’obiettivo si è spostato dal campionato. Il Barça ha fatto un’ottima stagione, ha incassato pochi gol e ha avuto continuità. Noi dopo il Mondiale abbiamo faticato a giocare ai nostri livelli, non è stato un problema offensivo, ci è mancata solidità“.

Sul mercato che verrà: “Quello che dovremo fare lo faremo per migliorarci. Il rinnovo di Nacho? Sa quello che penso, il futuro dipende da lui. Ci può dare ancora molto ma sta valutando cosa sia meglio per sè“.