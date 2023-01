Rangers-Celtic: ultras interrompono minuto di silenzio nei confronti del Papa

Prima dell’inizio della sfida tra Rangers e Celtic di lunedì, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le 66 vittime della tragedia ad Ibrox avvenuta il 2 gennaio 1971. Nel corso del raccoglimento alcuni tifosi hanno interrotto il silenzio, in alcuni casi con insulti nei confronti di Joseph Ratzinger, papa emerito scomparso il 31 dicembre. Già a settembre i tifosi delle due squadre si erano distinti per atti a dir poco spiacevoli, come l’oltraggio al murales dedicato alla Regina Elisabetta e a delle scritte di insulti rivolte al Papa.