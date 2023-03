Questione nuovo Stadio Milano, Sala: “Il Milan entro 15 giorni presenterà il progetto”

Il futuro prende piega a Milano per la questione stadio. Inter e Milan avrebbero trovato una strada che porta lontano da San Siro. I rossoneri sarebbero quelli più intenzionati ad andare fino in fondo per la presentazione del progetto del nuovo stadio. Anche il primo cittadino del capoluogo lombardo ha riferito come il Diavolo sia in procinto di presentare un progetto per una nuova struttura.

Queste le parole di Sala che ha parlato a margine dell’inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi: “Il Milan, nella documentazione che anche io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi, credo sei o sette” per un eventuale stadio nell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Ma in realtà, il progetto va presentato e non su uno schizzo. Si sono impegnati a farlo in un paio di settimane. Presenteranno delle metrature, cosa ci voglio fare. per me una cosa decisiva quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Pensate a quante domande. Che tipo di parco? Quanti ettari? Pubblico? Chi lo gestisce? Per cui queste sono le cose sui cui bisognerà confrontarsi“.