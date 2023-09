Qualificazioni Coppa d’Africa 2024: rinviata la gara tra Marocco e Liberia dopo il terremoto

E’ stata rinviata la sfida valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024 tra Marocco e Liberia. A deciderlo è stata la Caf, la Confederazione africana, dopo il tragico terremoto che nella notte ha colpito il paese del Nordafrica, causando centinaia di morti. La gara era in programma proprio ad Agadir, una delle città maggiormente interessate dal sisma. In tutti gli altri incontri in programma, invece, i calciatori indosseranno il lutto al braccio in segno di solidarietà.