Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: Arabia Saudita ok sul Tagikistan, Palestina schianta il Bangladesh

Proseguono le qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026.

Vittoria sofferta per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, che piega per 1-0 il Tagikistan. Decisivo il gol di Al Dawsari al 23′. Arabia Saudita che vola a 9 punti nel Girone G staccando il Tagikistan, fermo a 4, e la Giordania, salita a quota 4 dopo il 3-0 al Pakistan.

Nel Girone I, la Palestina trova la prima vittoria e batte 5-0 il Bangladesh. Ora la situazione di classifica vede l’Australia, 2-0 al Libano oggi, in testa con 9 punti, seguita da Palestina (4), Libano (2) e Bangladesh (1).

Successo agevole del Qatar, che vince 3-0 contro il Kuwait e sale a 9 punti, a punteggio pieno, nel Girone A. Secondo posto per l’India, a 4 punti dopo lo 0-0 con l’Afghanistan ultimo, terzo il Kuwait a 3.

Il Bahrain domina il Nepal per 4-0 e si issa al secondo posto nel Girone H con 6 punti. In testa gli Emirati Arabi Uniti, 2-1 sullo Yemen, con 9 punti.

L‘Iran asfalta il Turkmenistan per 5-0. Gol ma anche infortunio muscolare per Azmoun, costretto a uscire nel finale del primo tempo. Iran in testa al Girone E con 7 punti, a pari merito con l’Uzbekistan, oggi vittorioso in casa di Hong Kong per 2-0.

Iraq che si salva nel finale contro le Filippine. Con l’1-0 di oggi, l’Iraq si conferma in testa al Girone F con 9 punti, con cinque lunghezze di margine sull’Indonesia, 1-0 sul Vietnam, terzo a 3 punti.

Il Giappone la spunta sulla Corea del Nord per 1-0, grazie al gol di Tanaka al 2′. I nipponici sono in testa al Girone B con 9 punti. Seconda la Siria con 4, davanti a Corea del Nord (3) e Birmania (1). Il Girone più equilibrato è il D.

Con la vittoria dell’Oman sulla Malesia e del Kyrgyzstan su Taipei, ora la classifica vede appaiati in testa Oman, Kyrgyzstan e Malesia a 6 punti. Fanalino di coda Taipei a 0.

Corea del Sud bloccata sull’1-1 dalla Thailandia. Non basta la rete di Son al 42′ alla Corea, che resta in vetta al Girone C con 7 punti. Thailandia a pari merito a 4 punti con la Cina, 2-2 contro Singapore, ultimo a un punto.