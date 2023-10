Qualificazione Europei 2024: rimandata Israele-Svizzera

Il prossimo giovedì si doveva tenere la gara tra Israele e Svizzera, valida per la qualificazione agli Europei 2024, ma la Uefa ha rimandato l’incontro con un comunicato: “Alla luce delle attuali condizioni di sicurezza in Israele, la Uefa ha deciso di rinviare tutte le partite programmate in quel Paese nelle prossime due settimane. Le nuove date saranno confermate a tempo debito“. Rinviate anche le partite dell’Europeo Under 21 tra Israele ed Estonia prevista per il 12 ottobre e quella tra Israele e Germania del 17 ottobre. Stessa sorte toccata al torneo Under 21 tra Israele, Beglio, Gibilterra e Galles.