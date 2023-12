Puma smetterà di sponsorizzare la nazionale di Israele dal 2024

Il produttore di articoli sportivi Puma ha chiuso la propria partnership con nazionale di calcio di Israele. La decisione, che l’azienda tedesca sottolinea essere stata presa già nel 2022 e per motivi meramente commerciali, così come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung, non sponsorizzerà e non produrrà più le divise della nazionale israeliana, così come di quella della Serbia e altre: “L’analisi dell’attuale portafoglio delle squadre nazionali sulla base di determinati criteri di successo come fattori commerciali o la partecipazione a grandi tornei internazionali ha portato ad alcuni cambiamenti. Questa decisione è stata presa nel 2022 come parte del consueto programma per la progettazione e la produzione delle maglie”.