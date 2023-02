Psg, rinnovo Messi: il padre incontra il Ds Campos

Non è ancora detta l’ultima sul futuro di Lionel Messi. Secondo Sky Sport, il padre dell’attaccante argentino si sarebbe incontrato con il Ds del Psg per parlare del possibile rinnovo. Il numero 10 è in scadenza a giugno e la società parigina avrebbe già presentato una proposta concreta. Per il post-2024, si vedrà: in più di un’occasione Messi ha espresso l’interesse a chiudere la carriera negli Stati Uniti, e a quel punto l’ipotesi più plausibile sarebbe rappresentata dall‘Inter Miami di David Beckham. Per il momento nessuna proposta da parte dell’Arabia Saudita.