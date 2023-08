Neymar è rimasto in panchina nell’amichevole giocata ieri contro l’Inter, nella tournée in Giappone e a margine proprio della sfida non ha rilasciato parole esattamente incoraggianti. “Le mie condizioni? Sto bene, mi sento in forma ma non so quando tornerò a giocare”. Una frase che spiazza i tifosi francesi, che non possono contare sul giocatore dall’ormai lontano 19 febbraio.