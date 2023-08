Psg, Neymar sempre più distante: 150 milioni per lasciarlo partire

Neymar vorrebbe lasciare il Psg, e secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prezzo per un possibile trasferimento del calciatore: servirebbero 150 milioni di euro per assicurarselo. La società sarebbe anche disposta ad accettare un prestito con obbligo di acquisto nel 2024, visto che con quella cifra potrebbe risolvere parte dei problemi legati al fair play finanziario. Nei giorni è avanzata la possibilità di un ritorno Barcellona, anche se dall’Arabia Saudita sarebbero già arrivate offerte milionarie. L’Al Hilal sarebbe pronta ad offrire un contratto da 80 milioni di euro netti all’anno.