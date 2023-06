Tiro con l’arco, Giochi Europei: Nespoli-Andreoli fuori nel misto

Iniziano oggi le gare di tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia. In palio quattro pass olimpici per Parigi 2024, da raggiungere chiudendo sul podio le gare individuali o al primo posto in quella mixed team. La prima chance di qualificazione per gli azzurri è sfumata, eliminati agli ottavi di finale della gara mista, non potranno quindi conquistare il pass attraverso questa competizione. Sfortunata la gara del mixed team formato da Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli, i due azzurri infatti escono di scena agli ottavi di finale battuti dalla Moldavia (Olaru, Mirca) per 5-1. Si assegneranno domani le prime medaglie: in campo le squadre olimpiche, dai quarti di finale fino ai match per il podio e nel pomeriggio il primo turno del compound femminile con Elisa Roner. Nella mattinata, sulla linea di tiro polacca, la britannica Ella Gibson ha fatto segnare il nuovo record del mondo nel compound chiudendo la qualifica con 715 punti su 720.