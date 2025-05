Sono state diramate le formazioni ufficiali di PSG-Inter, finalissima di Champions League in programma questa sera a Monaco di Baviera

La partita più attesa della stagione sta per cominciare. La finale di Champions League tra PSG-Inter è alle porte e comunque vada sarà storia: i parigini cercano la loro prima storica vittoria europea dopo la sconfitta all’ultimo atto nel 2023 mentre per i nerazzurri sarebbe il quarto trionfo della storia.

Il Paris Saint Germain ha terminato al 15esimo posto nel girone unico, dovendo così affrontare il turno playoff superato brillantemente per 1-0 complessivamente contro il Brest. Dopodiché ha eliminato il Liverpool ai rigori, l’Aston Villa ai quarti e l’Arsenal in semifinale.

L’Inter invece ha disputato una fase campionato ottima con 19 punti, gli stessi di Barcellona e Arsenal dietro solamente al Liverpool con 21. I nerazzurri hanno raggiunto la quarta piazza, passando direttamente agli ottavi dove hanno estromesso Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona.

Champions League, ecco i protagonisti della finalissima

Gli occhi di tutto il mondo saranno incollati per vedere PSG-Inter. Da una parte i francesi di Luis Enrique che potrebbero conquistare un Triplete storico dopo la vittoria della Ligue 1 e della coppa nazionale, dall’altra i nerazzurri rincorrono il primo trofeo e unico rimasto della stagione.

I meneghini infatti vogliono evitare di chiudere una stagione ottima con zero titoli vista la finale persa di Supercoppa Italiana, il campionato perso per mano del Napoli e il ko in semifinale di Coppa Italia. Ora però le chiacchiere stanno a zero e nulla è più importante di questa partita. Di seguito, le formazioni ufficiali di PSG-Inter.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.