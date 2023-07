Psg, il Sindaco Hidalgo attacca il club: “Non capisco il trattamento a Mbappè, bisogna tenerlo”

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, attacca il Psg per come si sta comportando nei confronti di Mbappè. “Non capisco a che gioco sta giocando il Psg. Hanno il miglior giocatore del mondo e sono disposti a non giocare con lui. Ammetto di non capirci niente. Bisogna tenerlo a Parigi”. Intanto, Mbappé non si arrende e il Psg minaccia l’esclusione dalla rosa. Sullo sfondo l’offerta di 300 milioni da parte del club saudita Al-Hilal.