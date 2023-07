Mondiali Fukuoka 2023, Quadarella dopo l’argento nei 1500: “Sono contenta, mi sono tolta un peso”

“Sono proprio contenta, è come essermi tolta un peso. Non pensavo neanche di fare 15’43, il mio secondo tempo migliore e forse con qualcuno accanto avrei potuto anche fare meglio”. Così Simona Quadarella commenta ai microfoni di RaiSport la medaglia d’argento nei 1500 sl ai Mondiali di Fukuoka. “Sono veramente contenta, mi sono ripresa una medaglia in questa gara dopo 4 anni e sono emozionata. Non è stato facile quest’anno sotto tutti i punti di vista, ci vuole tanto allenamento ma anche tanto equilibrio mentale che avevo perso. Ero tesissima prima della gara”, ha aggiunto.