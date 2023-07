Psg, ex Dt Leonardo: “Mbappé lasci il club. E’ un grande giocatore ma non un leader”

“Per il bene del Psg credo che sia arrivato il momento giusto che Mbappè lasci Parigi, qualsiasi cosa succeda”. Sono state queste le dure dichiarazioni di Leonardo, in un’intervista rilasciata a L’Equipe. “Gioca con noi da 6 anni e in questo periodo cinque club diversi hanno vinto la Champions League, nessuno di loro aveva Kylian in squadra, questo vuol dire che si può vincere anche senza di lui”. Poi ha concluso: “Non ho nessun rancore nei suoi confronti, ma i suoi comportamenti hanno dimostrato che non è capace a guidare la squadra, è un grande giocatore ma non un leader”.