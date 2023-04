Da promessa dell’Arsenal a tetraplegico per via di un drink ‘corretto’: la drammatica storia di Daniel Cain

Una storia drammatica arriva dal Regno Unito, dove un ex giocatore delle giovanili dell’Arsenal, Daniel Cain, è diventato tetraplegico dopo aver bevuto un drink ‘corretto’. Una sera del giugno 2020 il ragazzo, promessa dei Gunners, si trovava in un pub con gli amici quando all’improvviso ha avuto un arresto cardiaco. I medici sono riusciti a salvarlo, praticando il massaggio cardiaco per quasi mezz’ora, ma il giovane è finito in coma e vi è rimasto per 25 giorni. Una volta svegliatosi, per via dei gravissimi danni riportati al cervello, è rimasto a lungo in stato vegetativo senza poter fare praticamente nulla. Dopo oltre due anni tra ospedali e case di cura, con il parziale recupero progressivo di funzioni cognitive e movimenti, finalmente si è lasciato il peggio alle spalle. Tuttavia deve muoversi in sedia a rotelle, è costretto a frequentare costose sessioni di riabilitazione ed ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. La sua famiglia ha aperto una raccolta fondi per far fronte alle ingenti spese.