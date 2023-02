Processo Dani Alves: la procura si oppone al rilascio del giocatore

La procura di Barcellona si è opposta alla richiesta presentata dagli avvocati di Dani Alves, di rilasciare il giocatore. Secondo la procura, le ragioni che hanno portato il giudice a disporre la custodia cautelare in carcere sono ancora valide per gli indizi di criminalità e rischio di fuga. La scorsa settimana la difesa del calciatore brasiliano aveva chiesto il suo rilascio in attesa del processo dicendo che lui stesso era disposto a consegnare il suo passaporto e a indossare un braccialetto elettronico, in modo da evitare il rischio di fuga.