Probabili formazioni Verona-Empoli: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Verona-Empoli, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 28 maggio nel palcoscenico dello stadio Bentegodi e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport; lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Si tratta praticamente di un’ultima spiaggia per la squadra veneta, che ha bisogno di portare una vittoria tra le mura amiche per continuare a sperare nella salvezza. I toscani, dal canto loro, sono già salvi e vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Marco Zaffaroni e Paolo Zanetti.

VERONA – Zaffaroni è pronto ad affidarsi nuovamente ad un attacco composto da Lazovic e Ngonge alle spalle di Djuric, il quale resta favorito su Gaich. A centrocampo conferme per Tameze ed Abildgaard.

EMPOLI – Baldazi assente perché impegnato nei Mondiali U20, tocca dunque ad Henderson alle spalle di Caputo e Cambiaghi. Quest’ultimo è in vantaggio su Satriano per affiancare l’ex Sassuolo. Squalificato Bandinelli.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

Ballottaggi: Djuric 55% – Gaich 45 %.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Magnani, Dawidowicz, Duda

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Haas; Henderson; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Cambiaghi 55% – Satriano 45%.

Indisponibili: De Winter.

Squalificati: –