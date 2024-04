Probabili formazioni Udinese-Inter: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Inter, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio in programma alle 20:45 di lunedì 8 marzo nella cornice della Dacia Arena. La squadra di Cioffi sogna lo sgambetto alla capolista con l’obiettivo di blindare la zona salvezza. L’Inter invece vuole avvicinare ulteriormente uno Scudetto che sembra ormai in pugno. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, ma anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Nel corso della settimana, sul nostro sito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Occhio anche ai diffidati.

UDINESE – Cioffi riparte dal 3-5-1-1 con Thauvin a supporto dell’intoccabile Lucca. Pereyra e Kamara i due quinti, mentre Payero, Walace e Lovric dovrebbero agire a centrocampo. Perez, Bijol e Giannetti nel terzetto di difesa.

INTER – Lautaro e Thuram in attacco. Darmian e Dimarco pronti a presidiare le fasce. Calhanoglu in regia.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu, Payero (in dubbio)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: De Vrij, Cuadrado, Arnautovic

Squalificati: –