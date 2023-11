Probabili formazioni Udinese-Hellas Verona: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 3 dicembre in Friuli. Scontro salvezza e tre punti pesantissimi in palio. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Oltre ovviamente ai focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Cioffi e Baroni. Chi saranno i 22 a scendere in campo? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana di preparazione e allenamenti.

UDINESE – Pereyra recupera, ma Thauvin scalpita dopo il gol a Roma. A fargli posto potrebbe essere Payero (con il Tucu nei tre di centrocampo), che però ad oggi parte favorito. Success in vantaggio su Lucca in attacco. Perez, Bijol e Kabasele in difesa.

HELLAS VERONA – Faraoni torna dalla squalifica e si riprende la corsia di destra. Bonazzoli e Djuric pronti in attacco.

Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success

Ballottaggi: Success 55% – Lucca 45%; Payero 55% – Thauvin 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner

Squalificati: –

Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic, Doig; Bonazzoli, Djuric

Ballottaggi: Bonazzoli 55% – Ngonge 45%

Indisponibili: Dawidowicz (in dubbio), Cabal, Braaf.

Squalificati: