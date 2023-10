Probabili formazioni Udinese-Cagliari: sedicesimi di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre cercano il passaggio del turno che garantirebbe il confronto a San Siro contro il Milan. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity (gratuito). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e pagelle e parole dei protagonisti. Si sfidano due delle squadre più in difficoltà in campionato. Quella friulana ha già cambiato allenatore, con Gabriele Cioffi che prova ad invertire la rotta. Claudio Ranieri invece sembra saldo al suo posto e cercherà il pass per gli ottavi.

UDINESE – Qualche cambio per Cioffi. L’attacco potrebbe essere rivoluzionato con Success e Davis che cercano minuti. Payero trova posto a centrocampo. Masina pronto al rientro in campo.

CAGLIARI – Shomurodov e Pavoletti in vantaggio. Viola cerca posto come Sulemana. Zappa si candida in difesa, mentre tra i pali si rivede Radunovic con Scuffet fuori.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Success, Davis

Ballottaggi: Success 55%-Lucca 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Shomurodov

Ballottaggi: –

Indisponibili: Rog, Hatzidiakos

Squalificati: –