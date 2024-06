Probabili formazioni Turchia-Portogallo: seconda giornata girone F Euro 2024

Le probabili formazioni di Turchia-Portogallo, match valido per la seconda giornata del girone F di Euro 2024 in Germania. Alle ore 18 di sabato 22 giugno in campo gli anatolici e i lusitani, le due favorite per chiudere nelle prime due posizioni questo raggruppamento. Pertanto, si potrebbe considerare come uno scontro diretto, inoltre vincere può già essere decisivo in ottica pass per gli ottavi, rendendo pro forma l’ultima giornata. Una grande occasione per i ragazzi di Vincenzo Montella, che propone un mix di gioventù ed esperienza, mentre la formazione di Martinez è tra le più “anziane” della rassegna e si affida ancora a Cristiano Ronaldo. Chi vincerà? Appuntamento al Westfalenstadion di Dortmund, Sportface.it assicurerà una copertura con diversi contenuti ed approfondimenti. Ecco le possibili scelte dei due ct, Montella e Martinez.

TURCHIA – Montella per una partita così delicata non rinuncia a totem Yilmaz, Yildiz sarà titolare così come Akturkoglu e Kahveci sulla trequarti, Guler pronto dalla panchina.

PORTOGALLO – Leao titolare a sinistra, Bernardo Silva a destra e c’è spazio per Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco. A Vitinha la cabina di regia di Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURCHIA-PORTOGALLO

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo, Bernardo Silva.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –