Probabili formazioni Torino-Empoli: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Empoli, match della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 16 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Inoltre, vi proporrà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Aurelio Andreazzoli. La squadra granata vuole una posizione d’alta classifica. La formazione toscana sogna di allontanarsi dalle zone calde del campionato. Di seguito, ecco i possibili ventidue protagonisti in campo.

TORINO – Vlasic, Sanabria, Zapata. Juric non mette mano al reparto d’attacco, anche se la trasferta di Frosinone ha tolto parzialmente le ultime certezze costruite. Ricci e Ilic a centrocampo, ma Linetty è disponibile dopo la squalifica.

EMPOLI – Nel 4-3-3 c’è posto per Cancellieri, Shpendi e Cambiaghi. Poi Fazzini, Ranocchia e Maleh. Ismajli e Luperto i due intoccabili al centro della difesa di Andreazzoli.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Nguessan, Schuurs

Squalificati: –

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Shpendi, Cambiaghi

Ballottaggi: Maleh 55% – Kovalenko 45%

Indisponibili: Guarino, Pezzella, Baldanzi, Caputo

Squalificati: –