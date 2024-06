Probabili formazioni Scozia-Svizzera: seconda giornata Euro 2024

Le probabili formazioni di Scozia-Svizzera, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Entra nel vivo il gruppo A del torneo continentale. E per la Scozia è tempo di riscatto dopo il pesantissimo 5-1 subìto nella gara inaugurale contro la Germania. Alle 21:00 di mercoledì 19 giugno a Colonia la Tartan Army cerca tre punti contro una Svizzera che sulla carta parte favorita. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21:00 su Rai 1 e Sky, oltre che in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia nell’avvicinamento al match con i focus sulle possibili scelte dei due commissari tecnici, Steve Clark e Murat Yakin.

SCOZIA – Squalificato Porteous, al suo posto al centro della difesa a tre tocca a McKenna con Hendry e Tierney. McTominay e McGregor a centrocampo. McGinn e Christie a supporto di Adams.

SVIZZERA – Okafor in vantaggio su Vargas. Shaqiri e Amdouni dovrebbero completare il reparto. Freuler e Xhaka intoccabili in cabina di regia. Come Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa.

Le probabili formazioni di Scozia-Svizzera

Scozia (3-4-3): Gunn; Hendry, McKenna, Tierney; Ralston, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Adams, Christie

Ballottaggi: Adams 55% – Shankland 45%

Indisponibili: Shankland (in dubbio)

Squalificati: Porteous

Svizzera (3-4-3): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Amdouni, Okafor

Ballottaggi: Okafor 55% – Vargas 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –