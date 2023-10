Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 28 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. La squadra di Dionisi vuole vincere e convincere tra le mura amiche del Mapei Stadium. Di fronte però c’è un’altra outsider: il Bologna di Thiago Motta. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

SASSUOLO – Da valutare Matheus Henrique, in dubbio per un problema fisico. Dionisi spera di recuperare il suo centrocampista al fianco di Boloca. L’alternativa è Boloca. Pinamonti in attacco. Più Bajrami di Thorstvedt.

BOLOGNA – Orsolini, Ferguson e Ndoye alle spalle di Zirkzee. Freuler e Aebischer a centrocampo. Beukema e Calafiori i centrali del reparto a quattro con De Silvestri e Kristiansen. Ballottaggio tra Ndoye e Saelemaekers in attacco con il primo favorito.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Bajrami 65% – Thorstvedt 35%; Racic 55% – Matheus Henrique 45%

Indisponibili: Alvarez, Viti, Henrique (in dubbio), Obiang

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

Ballottaggi: Ndoye 60% – Saelemaekers 40%

Indisponibili: Lukumi, Posch, Soumaoro, Karlsson.

Squalificati: –