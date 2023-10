MotoGp Gp Thailandia, Marquez: “Ora sto bene. Obiettivo decimo-quindicesimo posto”

E’ iniziato il weekend della MotoGp che porterà i diversi piloti a gareggiare in quel del circuito della Thailandia. A parlare dopo le Libere è stato Marq Marquez che ha spiegato cosa si aspetta dal sabato e dalla domenica in Thailandia.

Le parole di Marquez: “Nessun problema per me, è stato solo doloroso nei primi minuti perché quando vai a quella velocità tutto può far male. Ma poi non c’è stato alcun problema come non ce ne sono per per domani. Sono contento di come è andata oggi; era un obiettivo ottimistico passare direttamente alla Q2, quindi non possiamo essere troppo delusi. Perdere per 6 millesimi non è poi così male, domani ci riproveremo anche se sarà difficile. La nostra velocità è tra il decimo e il quindicesimo posto, se facciamo un giro dietro a qualcuno possiamo essere più veloci perché la scia può aiutare molto qui nella prima parte del tracciato“.