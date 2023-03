Probabili formazioni Sampdoria-Verona: ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Verona, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 19 marzo nella cornice del Ferraris. Uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre storiche del nostro calcio. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana spazio a news, approfondimenti e focus sulle possibili scelte di Dejan Stankovic e Marco Zaffaroni. C’è voglia di dare uno scossone nei bassifondi della classifica e Samp e Verona vogliono rispondere presenti.

SAMPDORIA – Da valutare Lammers, ma Jesè è pronto. Gabbiadini intoccabile. Cuisance dovrebbe agire sulla trequarti. Stankovic spera di avere buone notizie dall’infermeria blucerchiata.

VERONA – Ngonge verso il rientro dal 1′. A fargli posto dovrebbe essere Lasagna, con Gaich dal 1′ al suo fianco. Doig e Faraoni pronti sulle corsie laterali. Braaf verso la panchina.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Verona

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesè Rodriguez.

Ballottaggi: Jesè Rodriguez 60% – Quagliarella 40%.

Indisponibili: Conti, Murillo, Djuricic, Pussetto, Lammers.

Squalificati: –

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Lasagna, Gaich.

Ballottaggi: Lasagna 55% – Braaf 45%

Indisponibili: Miguel Veloso, Djuric, Henry, Sulemana, Hrustic

Squalificati: –