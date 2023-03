Probabili formazioni Lazio-Roma: derby Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, derby della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 19 marzo. La stracittadina è uno scontro diretto in chiave Champions e le due squadre sono pronte a contendersi tre punti cruciali per l’Europa dopo il turno continentale di giovedì. La Lazio ha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato e in questo parziale ha raccolto ben sei clean sheets. Buon momento quindi per gli uomini di Sarri che cercano conferme contro i giallorossi di Mourinho. La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A (3V, 2N) e non è mai arrivata nella sua storia a quota sei. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn.

LAZIO – Da valutare Immobile, ma l’attaccante va verso il forfait anche se potrebbe sedere simbolicamente in panchina come nel primo match. Felipe Anderson falso nove. Squalificato Vecino dopo il giallo di Bologna, si rivede Cataldi in regia.

ROMA – Squalificato Kumbulla dopo la follia col Sassuolo. L’unico dubbio è a destra dove è ballottaggio tra Zalewski (favorito) e Karsdorp. Abraham guida l’attacco, è favorito su Belotti che, come Dybala, potrebbe diventare il quarto giocatore ad aver segnato sia nel derby di Roma che in quello di Torino.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ballottaggi: Lazzari 55% – Hysaj 45%

Indisponibili: Immobile (in dubbio)

Squalificati: Vecino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Ballottaggi: Zalewski 55% – Karsdorp 45%

Indisponibili: Darboe, Solbakken (in dubbio)

Squalificati: Kumbulla