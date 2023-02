Probabili formazioni Sampdoria-Bologna: ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 18 febbraio nella cornice dello stadio Ferraris. La squadra di Stankovic cerca punti salvezza, quella di Thiago Motta non vuole perdere di vista il sogno del settimo posto. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, troverete tutte le notizie sulle possibili mosse di Dejan Stankovic e Thiago Motta, ex compagni di squadra, ora rivali sulla panchina per tre punti cruciali.

SAMPDORIA – Leris torna dallo stop del giudice sportivo. A fargli posto è Zanoli. Gabbiadini e Lammers pronti in attacco, con Djuricic a supporto delle due punte blucerchiate.

BOLOGNA – Squalificato Arnautovic, emergenza attacco. Tocca a Barrow con Orsolini, Ferguson e Soriano a sostegno. Dominguez e Schouten pronti ad agire in mediana. Torna Lucumì dalla squalifica e si riprende il posto al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers

Ballottaggi: Djuricic 65% – Sabiri 35%, Murru 60% – Murillo 40%, Rincon 60% – Cuisance 40%.

Indisponibili: Conti, Quagliarella, Pussetto, Gunter.

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Ballottaggi: Soriano 65% – Aebischer 35%.

Indisponibili: Bonifazi, Soumaro, Sansone, Arnautovic, Bagnoli, Zirkzee

Squalificati: Arnautovic