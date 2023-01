Probabili formazioni Salernitana-Torino, diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Torino, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La formazione di Nicola e quella di Juric sono pronte a tornare in campo dopo il rientro di mercoledì e lo faranno nel lunch match. Due squadre che si trovano a metà classifica. Lontane dalla zona Europa, e lontane dalla zona retrocessione. I punti però rimangono sempre fondamentali, per l’orgoglio e anche per il morale. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek.

Ballottaggi: Lovato 60% – Bronn 40%, Vilhena 55% – Bohinen 45%, Dia 65% – Bonazzoli 35%.

Indisponibili: Sepe, Mazzocchi, Maggiore.

Squalificati: L. Coulibaly.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Vojvoda, Ricci, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Djidji 65% – Zima 35%, Radonjic 60% – Vlasic 40%

Indisponibili: Aina, Singo, Pellegri.

Squalificati: –