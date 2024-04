Probabili formazioni Salernitana-Fiorentina: trentatreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra granata è ormai rassegnata alla retrocessione in Serie B, ma vuole onorare fino alla fine il torneo per regalare qualche piccola gioia ai suoi tifosi. La compagine viola, dal suo canto, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle rivali per l’Europa e deve vincere per forza. Chi riuscirà a vincere allo stadio Arechi? Si parte alle ore 18:30 di domenica 21 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Stefano Colantuono e Vincenzo Italiano.

SALERNITANA – Colantuono dovrebbe affidarsi alla coppia offensiva composta da Tchaouna e Weissman, ma spera anche di recuperare Kastanos per inserirlo a partita in corso. Ochoa c’è, ma il titolare dovrebbe rimanere Costil.

FIORENTINA – Italiano non rinuncia al 4-2-3-1. Nico Gonzalez, Beltran e Sottil agiranno alle spalle di Belotti. Arthur e Bonaventura in cabina di regia per una squadra orientata come sempre al palleggio.

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

Salernitana (4-4-2): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Gyomber; Candreva, Gomis, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Weissman

Ballottaggi: Pirola 55% – Pellegrino 45%; Basic 55% – Gomis 45%

Indisponibili: Kastanos, Basic (in dubbio), Maggiore (in dubbiio.

Squalificati: Coulibaly

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –