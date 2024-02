Probabili formazioni Salernitana-Empoli: ventiquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 9 febbraio in un Arechi pronto ad ospitare uno scontro diretto per la salvezza cruciale per i destini delle due squadre. Filippo Inzaghi e Davide Nicola inseguono i tre punti in un momento decisivo della stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre al focus sui possibili protagonisti del match. Nel corso della settimana, tutti gli aggiornamenti sulle scelte dei due allenatori, Inzaghi e Nicola, per il match dell’Arechi.

SALERNITANA – Dia dovrebbe avere il posto assicurato in attacco. Ikwuemesi e Simy in panchina. A supporto ecco Candreva e Tchaouna. Spazio alla difesa tutta nuova con Pellegrino e Boateng al centro.

EMPOLI – Nicola non cambia. Cerri e Cambiaghi i padroni dell’attacco del 3-5-2. Gyasi e Cacace pronti ad agire sulle corsie laterali, mentre Zurkowski e Maleh le due mezzale ai lati di Grassi regista.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Pellegrino, Boateng, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Dia

Ballottaggi: Simy 60%-Ikwuemesi 40%

Indisponibili: Pirola, Fazio, Dia

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cerri, Cambiaghi

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni, Ebuehi, Destro, Caputo

Squalificati: –