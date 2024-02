Probabili formazioni Roma-Torino: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Torino, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 26 febbraio nella cornice dello stadio Olimpico, dove andrà in scena una sfida tra due squadre con ambizioni europee. Daniele De Rossi insegue un posto in Champions League e cerca la quinta vittoria in sei partite di campionato da quando ha preso il posto di Josè Mourinho. Ivan Juric cerca lo sgambetto ai giallorossi e spera di recuperare alcune pedine preziose in infermeria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Nel corso della settimana ecco i focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Daniele De Rossi e Ivan Juric. Di seguito a questo link, invece, ecco la situazione dei diffidati.

ROMA – Huijsen potrebbe partire titolare, anche se Ndicka scalpita dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. Angelino a sinistra, mentre a destra può toccare a Kristensen. Cristante, Paredes e Pellegrini verso la conferma. Nel tridente conferme per Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Dalla panchina Baldanzi.

TORINO – Vlasic dietro Sanabria e Zapata in attacco. Da valutare Buongiorno e Rodriguez in difesa.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Lukaku 60% – Azmoun 40%

Indisponibili: Abraham, Huijsen (non in lista Uefa), Kristensen (non in lista Uefa)

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria; Zapata

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno (in dubbio), Rodriguez (in dubbio)

Squalificati: –