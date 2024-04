Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen: andata semifinali Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen, match di andata della semifinale di Europa League 2023/2024, in programma alle 21:00 di giovedì 2 maggio, nella cornice di uno stadio Olimpico interamente sold out. Polverizzati i circa 66.000 biglietti disponibili per questa sfida che vedrà gli uomini di Daniele De Rossi sfidare i campioni di Germania, ancora imbattuti in stagione. Due pareggi di fila nelle ultime due partite per il Bayer, che è riuscito ad evitare la prima sconfitta grazie ai gol nel recupero. Ora la Roma sogna il primo sgambetto a Xabi Alonso in quella che è la terza semifinale europea consecutiva dei giallorossi, la quinta nelle ultime sette stagioni. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori. In palio c’è la finale di Dublino. La Roma sogna la terza finale europea consecutiva.

ROMA – Squalificato Celik, tocca a Karsdorp. Paredes torna dal 1′ dopo il turno di squalifica in campionato contro il Napoli. Da valutare Lukaku e Smalling, che sperano di tornare a disposizione per partire titolari.

BAYER LEVERKUSEN – Boniface favorito su Schick in attacco. Frimpong, Wirtz e Grimaldo a supporto. Da valutare Tah.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy

Ballottaggi: Smalling 55% – Llorente 45%; Lukaku 55% – Azmoun 45%;

Indisponibili: Lukaku (in dubbio), Smalling (in dubbio)

Squalificati: Celik

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapiè; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface

Ballottaggi: Boniface 55% – Schick 45%; Tah 55% – Tapsoba 45%

Indisponibili: Hlozek (in dubbio), Tah (in dubbio)

Squalificati: –